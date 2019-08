Иранский танкер вышел из акватории Гибралтара

США просили не отпускать танкер, однако Гибралтар отверг это обращение

Иранский танкер, задержанный в прошлом месяце по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение европейских санкций, отплыл из акватории Гибралтара после освобождения британской территорией. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Танкер при этом был переименован в Adrian Darya. Судно движется в международные воды. Это означает, что Гибралтар отклонил попытку США заблокировать освобождение корабля. Верховный суд британской территории постановил, что администрация Трампа, выдавшая ордер на захват танкера, не взяла во внимание различия в трактовке политики санкций.

На даннй момент неизвестно, что теперь будет с судном. По словам двух чиновников администрации, США заявили, что они были глубоко разочарованы Великобританией после освобождения танкера из Гибралтара, и предупредили, что порты, банки и другие лица, имеющие дело с судном или его экипажем, могут быть подвергнуты санкциям.

....and there she goes! After 46 days in Gibraltar Waters sparking an international incident with Iran, the Adrian Darya, formerly the Grace 1, is leaving... pic.twitter.com/IdxWFgVBwm