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Иранский танкер вышел из акватории Гибралтара

Новости » Общество    19.08.2019 - 04:20
Иранский танкер вышел из акватории Гибралтара
Фото: танкер (facebook.com MercoPress)

США просили не отпускать танкер, однако Гибралтар отверг это обращение

Иранский танкер, задержанный в прошлом месяце по подозрению в доставке нефти в Сирию в нарушение европейских санкций, отплыл из акватории Гибралтара после освобождения британской территорией. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Танкер при этом был переименован в Adrian Darya. Судно движется в международные воды. Это означает, что Гибралтар отклонил попытку США заблокировать освобождение корабля. Верховный суд британской территории постановил, что администрация Трампа, выдавшая ордер на захват танкера, не взяла во внимание различия в трактовке политики санкций.

На даннй момент неизвестно, что теперь будет с судном. По словам двух чиновников администрации, США заявили, что они были глубоко разочарованы Великобританией после освобождения танкера из Гибралтара, и предупредили, что порты, банки и другие лица, имеющие дело с судном или его экипажем, могут быть подвергнуты санкциям.

Напомним, ранее Гибралтар отпустил задержанный иранский танкер после того, как более месяца назад задержал по просьбе, которую американские власти направили Великобритании. Испанские власти также рассматривали возможность задержания судна, которое подозревается в транспортировке нефти в Сирию в обход санкций ЕС.

Британские войска задержали судно 4 июля. Иран утверждал, что задержание было незаконным. Этот инцидент является одним из нескольких за последние месяцы, которые обострили отношения между Ираном и Западом.

Новый экипаж корабля должен был прибыть в Гибралтар в воскресенье, сказал Ричард де ла Роса, управляющий директор судового агента по судоходству Astralship. Иран ранее говорил, что судно отправится в порт в Средиземном море.

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