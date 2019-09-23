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Іран звільнив шведський танкер Stena Impero

Новини » В світі    23.09.2019 - 14:21
Іран звільнив шведський танкер Stena Impero
Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Танкер затримали в липні в Ормузькій протоці

У понеділок, 23 вересня, іранські власті відпустили шведський танкер під британським прапором Stena Impero, який був затриманий у липні цього року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Наголошується, що це оголошення було зроблено за день до зустрічі прем'єр-міністра Великобританії Бориса Джонсона і президента Ірану Хасана Рухані в кулуарах Генеральної Асамблеї ООН в Нью-Йорку.

Нагадаємо, Корпус Революційної гвардії Ірану (IRGC) 19 липня захопив Stena Impero в Ормузькій протоці. На борту перебували 23 члени екіпажу, серед яких не було британців. У вересні 7 членів екіпажу танкера були звільнені.

Stena Impero був затриманий після інциденту з іранським рибальським судном. Танкер нібито не відповів на сигнал лиха, який був поданий рибальським судном.

Зазначимо, танкер був захоплений через два тижні після того, як Великобританія затримала іранський танкер біля берегів Гібралтару, британської заморської території на півдні Іспанії. Влади Гібралтару звільнили цей корабель в кінці серпня, незважаючи на опір США.

Раніше інформацію про те, що танкер Stena Impero незабаром зможе вийти в міжнародні води з порту Бендер-Аббас в Ірані також підтвердив генеральний директор Організації портів та судноплавства провінції Хормозган Аллахморад Афифипур.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Великобританія вважає Іран винним в атаці на саудівські нафтові об'єкти. Крім того, Великобританія розгляне можливість участі у військових зусиллях США, спрямованих на зміцнення оборони саудівського королівства.

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