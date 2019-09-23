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Иран может освободить шведский танкер Stena Impero в ближайшее время

Новости » Политика    23.09.2019 - 01:41
Иран может освободить шведский танкер Stena Impero в ближайшее время
Фото: танкер Stena Impero (twitter.com/Share_Talk)

Stena Impero был задержан в Ормузском проливе в июле

Иран в ближайшее время может освободить танкер Stena Impero, принадлежащий шведскому судоходству Stena Bulk, шедший под британским флагом, задержанный Тегераном в июле в Ормузском проливе. Об этом сообщил исполнительный директор Stena Bulk Эрик Хонелль 22 сентября шведскому телеканалу SVT.

"Сегодня утром мы получили информацию, что Stena Impero могут отпустить в течение нескольких часов", - сообщил Хонелль.

Он уточнил, что на этот счет уже принято "политическое решение" и призвал журналистов проявить терпение.

Информацию о том, что танкер вскоре сможет выйти в международные воды из порта Бендер-Аббас в Иране подтвердил также генеральный директор Организации портов и судоходства провинции Хормозган Аллахморад Афифипур.

Напомним, британский танкер Stena Impero был задержан патрулем Корпуса стражей исламской революции в июле после инцидента с иранским рыболовным судном. В Тегеране заявили, что танкер якобы не ответил на сигнал бедствия, который был подан рыболовным судном. Танкер находится в иранском порту Бендер-Аббас.

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