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Британия считает Иран виновным за атаку на саудовские НПЗ

Новости » Политика    23.09.2019 - 10:20
Британия считает Иран виновным за атаку на саудовские НПЗ
Фото: Борис Джонсон (Dan Kitwood/Getty Images)

Великобритания будет работать с союзниками, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Великобритания пришла к выводу, что Иран несет ответственность за нападения на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По его словам, теперь Британия "с очень высокой степенью вероятности возлагает ответственность на Иран" за нападение.

Он отметил, что Великобритания рассмотрит возможность участия в военных усилиях Сполученних Штатов Америки, направленных на укрепление обороны саудовского королевства.

Премьер также отметил, что Великобритания будет работать с союзниками, чтобы снизить напряженность на Ближнем Востоке, которая возросла после нападения 14 сентября на крупнейший в мире объект нефтяной переработки и нефтяное месторождение.

"Мы будем работать с нашими американскими друзьями и нашими европейскими друзьями, чтобы выработать ответ, который постарается снизить напряженность в регионе Персидского залива", - заявил он.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что йеменские повстанцы предупредили Саудовскую Аравию о том, что Иран готовится нанести новые удары по саудовским объектам. Однако такое заявление хуситів восприняли в Эр-Рияде с долей скептицизма.

Кроме того, министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что если нападение на нефтеперерабатывающий завод в Саудовской Аравии был осуществлен с территории Ирана, то это будет расценено Эр-Риядом как акт войны.

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