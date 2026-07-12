UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Графіки відключення світла Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Іран оголосив про повне закриття Ормузкої протоки

02:00 12.07.2026 Нд
2 хв
Що спричинило закриття протоки?
aimg Едуард Ткач
Фото: поки що жодне судно не зможе пройти через протоку (Getty Images)

У ніч на 12 липня Корпус вартових ісламської революції Ірану заявив про повне закриття Ормузької протоки. Причиною стало судна, які не підкорялося наказам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Alhadath, The Times of Israel, Press TV та інші ЗМІ.

Згідно з заявою військово-морських сил КВІР, кілька суден спробували пройти через протоку несанкціонованим маршрутом, проігнорувавши попередження про зміну курсу.

В результаті судно, яке поставило під загрозу морську безпеку, відключивши системи, було уражено та зупинено.

Після цього інциденту в Ірані заявили, що Ормузька протока закрита до подальшого повідомлення і до припинення втручання США.

"Жодному судну не буде дозволено пройти через нього", - йдеться у заяві.

Також у КВІР попередили, що якщо противник під приводом цього інциденту, який нібито сам і спровокував - зробив якийсь новий акт агресії - то це спричинить жорстку відповідь. Зокрема бази США в регіоні знову стануть мішенями для ударів.

Війна між США та Іраном

Нагадаємо, цього тижня між США та Іраном двічі відбувся обмін ударами через іранську атаку по трьох торгових суднах. Після - атаки припинилися, але як каже Трамп, режим перемир'я закінчився.

Також у ЗМІ вчора була інформація, що США вимагають від Ірану публічно заявити, що вони підтверджують припинення атак на судна в Ормузькій протоці та відкриття всіх судноплавних шляхів у Перській затоці.

Крім того, сторони погодилися продовжити переговори, незважаючи на недавнє загострення у протоці.

При цьому, за даними Axios, Білий дім готується, що між США та Іраном може бути багатоденний або навіть багатотижневий обмін ударами через Ормузьку протоку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІранОрмузька протока