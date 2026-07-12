Іран оголосив про повне закриття Ормузкої протоки

Згідно з заявою військово-морських сил КВІР, кілька суден спробували пройти через протоку несанкціонованим маршрутом, проігнорувавши попередження про зміну курсу.

В результаті судно, яке поставило під загрозу морську безпеку, відключивши системи, було уражено та зупинено.

Після цього інциденту в Ірані заявили, що Ормузька протока закрита до подальшого повідомлення і до припинення втручання США.

"Жодному судну не буде дозволено пройти через нього", - йдеться у заяві.

Також у КВІР попередили, що якщо противник під приводом цього інциденту, який нібито сам і спровокував - зробив якийсь новий акт агресії - то це спричинить жорстку відповідь. Зокрема бази США в регіоні знову стануть мішенями для ударів.