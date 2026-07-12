Иран объявил о полном закрытии Ормузкого пролива

В ночь на 12 июля Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о полном закрытии Ормузского пролива. Причиной стало судна, которые не подчинилось приказам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alhadath, The Times of Israel, Press TV и другие СМИ.
Согласно заявлению военно-морских сил КСИР, несколько судов попытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту, проигнорировав предупреждения об изменении курса.
В результате судно, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив системы, было поражено и остановлено.
После этого инцидента в Иране заявили, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США.
"Ни одному судну не будет разрешено пройти через него", - говорится в заявлении.
Также в КСИР предупредили, что если противник под предлогом этого инцидента, который якобы сам и спровоцировал - совершил какой-то новый акт агрессии - то это повлечет за собой жесткий ответ. В частности, базы США в регионе опять станут мишенями для ударов.
Напомним, на этой неделе между США и Ираном дважды произошел обмен ударами из-за иранской атаки по трем торговым суднам. После - атаки прекратились, но как говорит Трамп, режим перемирия закончился.
Также в СМИ вчера была информация, что США требуют от Ирана публично заявить, что они подтверждают прекращение атак на суда в Ормузском проливе и открытие всех судоходных путей в Персидском заливе.
Кроме того, стороны согласились продолжить переговоры, несмотря на недавнее обострение в проливе.
При этом по данным Axios, Белый дом готовится, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива.