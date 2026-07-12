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Иран объявил о полном закрытии Ормузкого пролива

02:00 12.07.2026 Вс
2 мин
Что стало причиной закрытия пролива?
aimg Эдуард Ткач
Фото: пока что ни одно судно не сможет пройти через пролив (Getty Images)

В ночь на 12 июля Корпус стражей исламской революции Ирана заявил о полном закрытии Ормузского пролива. Причиной стало судна, которые не подчинилось приказам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Alhadath, The Times of Israel, Press TV и другие СМИ.

Согласно заявлению военно-морских сил КСИР, несколько судов попытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту, проигнорировав предупреждения об изменении курса.

В результате судно, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив системы, было поражено и остановлено.

После этого инцидента в Иране заявили, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США.

"Ни одному судну не будет разрешено пройти через него", - говорится в заявлении.

Также в КСИР предупредили, что если противник под предлогом этого инцидента, который якобы сам и спровоцировал - совершил какой-то новый акт агрессии - то это повлечет за собой жесткий ответ. В частности, базы США в регионе опять станут мишенями для ударов.

Война между США и Ираном

Напомним, на этой неделе между США и Ираном дважды произошел обмен ударами из-за иранской атаки по трем торговым суднам. После - атаки прекратились, но как говорит Трамп, режим перемирия закончился.

Также в СМИ вчера была информация, что США требуют от Ирана публично заявить, что они подтверждают прекращение атак на суда в Ормузском проливе и открытие всех судоходных путей в Персидском заливе.

Кроме того, стороны согласились продолжить переговоры, несмотря на недавнее обострение в проливе.

При этом по данным Axios, Белый дом готовится, что между США и Ираном может быть многодневный или даже многонедельный обмен ударами из-за Ормузского пролива.

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Соединенные Штаты АмерикиИранОрмузский пролив