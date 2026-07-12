Иран объявил о полном закрытии Ормузкого пролива

Согласно заявлению военно-морских сил КСИР, несколько судов попытались пройти через пролив по несанкционированному маршруту, проигнорировав предупреждения об изменении курса.

В результате судно, которое поставило под угрозу морскую безопасность, отключив системы, было поражено и остановлено.

После этого инцидента в Иране заявили, что Ормузский пролив закрыт до дальнейшего уведомления, и до прекращения вмешательства США.

"Ни одному судну не будет разрешено пройти через него", - говорится в заявлении.

Также в КСИР предупредили, что если противник под предлогом этого инцидента, который якобы сам и спровоцировал - совершил какой-то новый акт агрессии - то это повлечет за собой жесткий ответ. В частности, базы США в регионе опять станут мишенями для ударов.