Иран объявил о готовности открыть Ормузский пролив, но не для всех судов
Иран заявил о том, что готов открыть свободный проход через Ормузский пролив судам, которые перевозят "товары первой необходимости". Для других судов проход будет закрыт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Читайте также: Закрытый, но не для всех. Каким странам удалось договориться с Ираном относительно Ормузского пролива
Иранское государственное пропагандистское агентство Tasnim опубликовало документ, автором которого является заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи, а получателем - глава иранской организации портов и морского транспорта.
В документе отмечается, что "этим предоставляется разрешение на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости - особенно товары широкого потребления и товары для скота" через заблокированный Ираном Ормузский пролив.
Приказ распространяется исключительно на суда, которые "направляются в иранские порты или которые сейчас работают в этом регионе". Так называемые "исполнительные органы" Ирана должны принять меры для того, чтобы способствовать прохождению судов.
Однако пока непонятно, какие товары Иран будет определять "товарами первой необходимости". Также непонятно, смогут ли проходить с этими грузами суда, принадлежащие странам, объявленным тегеранским режимом "враждебными".
Отметим, разведка США считает, что Иран в ближайшее время вряд ли откроет Ормузский пролив, поскольку контроль над этой ключевой артерией мировых поставок нефти является главным рычагом Тегерана на США.
Как известно, Иран заблокировал Ормузский пролив еще в начале войны с США и Израилем. С тех пор в мире подскочили цены на нефть, поскольку многие суда с "черным золотом" не смогли пройти проливом.