Іран оголосив армії ЄС "терористичними організаціями"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Press TV .

Заява Калібафа прозвучала через три дні після того, як глави МЗС ЄС позначили Корпус вартових ісламської революції (КВІР) як "терористичну організацію".

"Я заявляю, що згідно зі статтею 7 закону про взаємні дії проти оголошення (США - ред.) КВІР терор терористичною організацією, армії європейських країн вважаються терористичними групами, і ЄС несе відповідальність за наслідки цих дій", - сказав спікер парламенту Ірану.

Він додав, що рішення блоку є наслідком підпорядкування європейців американським інтересам.

Як відомо, США оголосили КВІР терористичною організацією 2019 року під час першого терміну президента Дональда Трампа. Потім подібний крок зробили Канада та Австралія - у 2024 та 2025 році відповідно.

У четвер 29 січня ЄС наслідував цей самий приклад, пославшись на реакцію Ірану на нещодавні заворушення, пов'язані з іноземними конфліктами.

Рішення було ухвалено в той момент, коли США посилили свої войовничі погрози на адресу Ірану і наростили військову присутність у регіоні.