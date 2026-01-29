ЄС ввів нові санкції проти Ірану за підтримку Росії у війні проти України

Європейський Союз 29 січня запровадив нові санкції проти Ірану через підтримку режимом у Тегерані російської агресивної війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал Ради ЄС .

Зазначається, що військова підтримка Росії, яку здійснює режим у Тегерані, становить пряму загрозу для безпеки Європейського Союзу. З огляду на це, Європейська Рада запровадила санкції проти чотирьох осіб та шести організацій з Ірану.

Під санкції потрапили учасники державної іранської програми розробки та виробництва безпілотних літальних апаратів, а також іранської ракетної програми. Хто у списку:

Khojir Missile Development and Production - компанія, залучена до розробки іранських балістичних ракет.

Sahara Thunder - підставна компанія міністерства оборони іранського режиму, яка обслуговує логістику та інші потреби іранської армії.

Дві приватні компанії, які залучені до постачання критично важливих товарів Корпусу вартових Ісламської революції.

Іранські бізнесмени, генеральні директори та акціонери приватних компаній, залучених до участі в іранських програмах балістичних ракет та створення БПЛА.

" Сьогоднішнє рішення збільшує загальну кількість осіб, проти яких застосовано санкції згідно з цим режимом, до 24 осіб та 26 організацій . Режим санкцій востаннє продовжували до 27 липня 2026 року", - сказано у повідомленні.

Санкції передбачають заборону на експорт, продаж, передачу або постачання з країн ЄС до Ірану будь-яких компонентів та технологій, які використовуються під час розробки та виробництва БПЛА та ракет: