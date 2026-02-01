Иран объявил армии ЕС "террористическими организациями"
Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Калибаф заявил, что Иран рассматривает армии европейских стран как "террористические группы".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Press TV.
Заявление Калибафа прозвучали спустя три дня после того, как главы МИД ЕС обозначили Корпус стражей исламской революции (КСИР) как "террористическую организацию".
"Я заявляю, что согласно статье 7 закона о взаимных действиях против объявления (США - ред.) КСИР террор террористической организацией, армии европейских стран считаются террористическими группами, и ЕС несет ответственность за последствия этих действий", - сказал спикер парламента Ирана.
Он добавил, что решение блока является следствием подчинения европейцев американским интересам.
Как известно, США объявили КСИР террористической организацией в 2019 году во время первого срока президента Дональда Трампа. Затем подобный шаг сделали Канада и Австралия - в 2024 и 2025 году соответственно.
В четверг 29 января ЕС последовал этому же примеру, сославшись на реакцию Ирана на недавние беспорядки, связанные с иностранными конфликтами.
Решение было принято а тот момент, когда США усилили свои воинственные угрозы в адрес Ирана и нарастили военное присутствие а регионе.
Другие действия ЕС против Ирана и угроза войны с США
Напомним, 29 января Европейский Союз ввел новые санкции против Ирана из-за поддержки режимом в Тегеране российской войны против Украины. Там подчеркнули, что данная поддержка представляет прямую угрозу для безопасности ЕС.
Под ограничения попали участники государственной иранской программы разработает и производства дронов, а также иранской ракетной программы.
К слову, в последние дни и недели все больше появляется информации, что по Ирану готовится новый дар США.
В связи с этим Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи предупредил сегодня, что любая атака со стороны США спровоцирует "региональную войну" на Ближнем Востоке.