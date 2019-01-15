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Иран неудачно осуществил запуск спутника на орбиту

Новости » Политика    15.01.2019 - 16:52
Иран неудачно осуществил запуск спутника на орбиту
Иллюстративное фото (irna.ir)

В Иране заявили, что будет второй запуск

Во вторник, 15 января, Иран неудачно осуществил запуск спутника на орбиту, вопреки предупреждениям США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters

Сообщается, что ракета не достигла ускорения. В Иране заявили, что будет второй запуск.

Напомним, Франция призывала Иран не запускать космические ракеты, которые, по их данным, нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. 

До этого президент Ирана Хасан Рухани заявил, что Иран вскоре выведет на орбиту два спутника, несмотря на озвученные ранее предупреждения Соединенных Штатов Америки, что такие действия будут нарушением решений ООН. В соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, которая одобрила ядерное соглашение в 2015 году, Иран должен воздерживаться от проведения пусков баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

Отметим, 22 ноября Иран пригрозил Соединенным Штатом ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.  Между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность, а базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в радиусе действия иранских ракет.

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