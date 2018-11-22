Иран пригрозил США ракетными ударами по военным базам

Фото: баллистические ракеты Ирана (Минобороны Ирана)

В Иране утверждают, что американские базы в Афганистане, ОАЭ и Катаре в зоне досягаемости их ракет

Иран пригрозил Соединенным Штатом ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют. Об этом заявил командующий воздушно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде, передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам Хаджизаде, между Тегераном и Вашингтоном растет напряженность, а базы США в Афганистане, ОАЭ и Катаре, а также авианосцы США в Персидском заливе находятся в радиусе действия иранских ракет.

"Они находятся в пределах нашей досягаемости, и мы можем ударить по ним, если они (американцы) сделают шаг", - подчеркнул он.

Хаджизаде уточнил, что, иранские военные повысили точность своих ракет и они, в частности, смогут попасть в авиабазу Аль-Удэйд в Катаре, базу Аль-Дафры в Объединенных Арабских Эмиратах и базу Кандагар в Афганистане, где находятся войска США.

Напомним, ранее советник президента США по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил на встрече с лидерами стран АСЕАН, что санкции против Ирана будут ужесточены.