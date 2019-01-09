Иран не откажется от аэрокосмической программы, несмотря на предупреждения США

Фото: флаг Ирана (Sean Gallup/Getty Images)

США призвали Тегеран не запускать космические ракеты, которые, по их данным, нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН

Министр иностранных дел Мухаммед Джавад Зарифе заявил, что Иран решил разрабатывать аэрокосмическую программу, несмотря на предупреждение со стороны США. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Ранее США призвали Тегеран не запускать космические ракеты, которые, по их данным, нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН.

В соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, которая одобрила ядерную сделку в 2015 году, Иран должен воздерживаться от проведения пусков баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

Ранее в Иране заявляли, что страна будет продолжать испытания ракет, чтобы укрепить свою оборонную способность.

Накануне, госсекретарь США Майк Помпео осудил испытание Ираном баллистической ракеты средней дальности и назвал их нарушением международного договора 2015 года в отношении иранской ядерной программы, с которой Вашингтон вышел в этом году.

Напомним, Иран пригрозил Соединенным Штатам ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.

Добавим, что ранее президент Ирана Хасан Рухані призвал мусульман объединяться в борьбе против Соединенных Штатов Америки.