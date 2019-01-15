ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Інтерв'ю
Статті
Афіша
Новини шоу-бізнесу
Мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Культура
Кіно та ТБ
Стиль життя
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Іран невдало здійснив запуск супутника на орбіту

Новини » Політика    15.01.2019 - 16:52
Іран невдало здійснив запуск супутника на орбіту
Ілюстративне фото (irna.ir)

В Ірані заявили, що буде другий запуск

У вівторок, 15 січня, Іран невдало здійснив запуск супутника на орбіту, всупереч попередженням США. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Повідомляється, що ракета не досягла прискорення. В Ірані заявили, що буде другий запуск.

Нагадаємо, Франція закликала Іран не запускати космічні ракети, які, за їх даними, порушують резолюцію Ради Безпеки ООН.

До цього президент Ірану Хасан Рухани заявив, що Іран незабаром виведе на орбіту два супутники, незважаючи на озвучені раніше попередження Сполучених Штатів Америки, що такі дії будуть порушенням рішень ООН. У відповідності з резолюцією 2231 РБ ООН, яка схвалила ядерну угоду в 2015 році, Іран повинен утримуватися від проведення пусків балістичних ракет, здатних нести ядерний боєзаряд.

Відзначимо, 22 листопада Іран пригрозив Сполученим Штатом ракетним ударом по військових базах, якщо вони його спровокують. Між Тегераном і Вашингтоном зростає напруженість, а бази США в Афганістані, ОАЕ і Катарі, а також авіаносці США в Перській затоці знаходяться в радіусі дії іранських ракет.

Іран пригрозив Польщі наслідками за "антиіранську конференцію" Білий дім вивчає варіанти нанесення удару по Ірану, - WSJ
Новини України Сполучені Штати АмерикиІран
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся