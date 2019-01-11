Франция призывает Иран прекратить работы по созданию баллистических ракет

Фото: баллистическая ракета Ирана (из открытых источников)

Франция заявила, что иранская ракетная программа не соответствует резолюции Совета Безопасности ООН.

Франция призвала Иран не запускать космические ракеты, которые, по их данным, нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН . Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Франция напоминает, что иранская ракетная программа не соответствует резолюции Совета Безопасности ООН. МИД Франции призывает Иран немедленно прекратить всю связанную с баллистическими ракетами деятельность", - говорится в заявлении МИД Франции.

Напомним, президент Ирана Хасан Рухани сегодня заявил, что Иран вскоре выведет на орбиту два спутника, несмотря на озвученные ранее предупреждения Соединенных Штатов Америки, что такие действия будут нарушением решений ООН.

До этого Штаты призвали Тегеран не запускать космические ракеты, которые нарушают резолюцию Совета Безопасности ООН. В соответствии с резолюцией 2231 СБ ООН, которая одобрила ядерное соглашение в 2015 году, Иран должен воздерживаться от проведения пусков баллистических ракет, способных нести ядерный боезаряд.

Добавим, Иран пригрозил Соединенным Штатам ракетным ударом по военным базам, если они его спровоцируют.