Иран пытался уничтожить крупнейшую электростанцию Израиля

Утром 25 марта иранская баллистическая ракета упала вблизи прибрежного города Хадера на севере Израиля. Удар был направлен на крупнейшую электростанцию в стране.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel .

Сирены раздавались по всему центральному Израилю и части севера. Как пишут СМИ, удар, вероятно, был направлен на крупнейшую электростанцию Израиля - Орот Рабин в Хадере.

Подробности удара

Ракета упала на открытой местности - жертв нет. Израильская электрическая корпорация подтвердила: инфраструктура не пострадала.

Двое мужчин среднего возраста получили ранения от осколков во время отдельного обстрела - им оказали помощь.

Иран заранее публиковал инфографику с перечнем целей в Израиле - среди них Орот Рабин и вторая по величине электростанция Рутенберг.

После иранских ударов "Хезболла" обстреляла север Израиля. Обломки кассетного боеприпаса упали в жилом районе Кирьят-Шмона.

Израиль отвечает

ВВС Израиля уничтожили единственный иранский объект по разработке подводных лодок в Исфахане. С начала войны 28 февраля по Ирану сброшено более 15 000 бомб.

Правительство Израиля разрешило призвать до 400 000 резервистов - это не конкретная цифра, а максимальный "потолок гибкости" для армии.

Напомним, США передали Ирану мирный план. Один из центральных его пунктов - передача под международный контроль 440 килограммов высокообогащенного урана, находящегося на территории Ирана.