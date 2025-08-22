Іран може відновити озброєння за допомогою Білорусі, - розвідка

Війна Ізраїлю та Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану, ліквідувавши низку високопоставлених командирів і науковців у сфері атомної енергетики. У відповідь Тегеран почав щоденні ракетні обстріли.

22 червня до конфлікту долучилися США, атакувавши три ключові ядерні об’єкти Ірану.

Президент Дональд Трамп тоді заявив, що ядерна програма Тегерана була нібито повністю знищена, проте за даними деяких ЗМІ та розвідки, Іран напередодні ударів вивіз частину збагаченого урану.

Проте якщо говорити про саму війну, вже через 12 днів від її початку, 24 червня, Трамп оголосив, що між Ізраїлем та Іраном було досягнуто перемир'я. Відтоді активне протистояння дійсно було закінчено.