Трамп проти спецслужб. Як скандал з Іраном виявив нову вразливість США

Проблема сьогодні полягає в тому, що розвідувальне співтовариство не функціонує оптимально, зазначає спеціалізоване американське видання The Cipher Brief. Агенти не можуть безкарно діяти через кордони, аналітики мають мало інструментів на базі штучного інтелекту, моральний дух низький, дані залишаються ізольованими, а лідери США часто вдаються до ЗМІ, а не до розвідок, щоб отримати потрібну їм інформацію – одночасно з усіма іншими.

За даними The New York Times, він розпочав масштабну реорганізацію, та усунення співробітників ФБР, які асоціюються з попередньою владою або причетні до розслідувань щодо прихильників Трампа.

Проте згодом CNN і The New York Times були "злиті" попередні висновки Розвідувального управління Міноборони США (український аналог – ГУР), які свідчать, що американські удари лише уповільнили прогрес Ірану в розробці ядерної зброї на кілька місяців, не ліквідувавши його ядерну програму.

При написанні матеріалу використовувались заяви американських політиків, публікації CNN, The New York Times, Fox News, NPR, The Cipher Brief, Intelligence Online.