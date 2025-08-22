RU

Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Иран может восстановить вооружение с помощью Беларуси, - разведка

Фото: самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Иран заинтересован в восстановлении своих оборонительных систем, в частности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, поврежденных во время войны с Израилем. Для этого они планируют использовать Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как оказалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа встретился в Минске с иранским коллегой Масудом Пезешкианом.

Формально переговоры касались:

  • торговли,
  • инвестиций,
  • промышленных проектов,
  • сотрудничества в сфере науки и образования.

Однако для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьезно поврежденных во время недавней войны с Израилем.

Как известно, Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана.

Дополнительно Тегеран заинтересован в решении острого дефицита электрогенерации и сельскохозяйственной техники.

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, ликвидировав ряд высокопоставленных командиров и ученых в сфере атомной энергетики. В ответ Тегеран начал ежедневные ракетные обстрелы.

22 июня к конфликту присоединились США, атаковав три ключевых ядерных объекта Ирана.

Президент Дональд Трамп тогда заявил, что ядерная программа Тегерана была якобы полностью уничтожена, однако по данным некоторых СМИ и разведки, Иран накануне ударов вывез часть обогащенного урана.

Однако если говорить о самой войне, уже через 12 дней после ее начала, 24 июня, Трамп объявил, что между Израилем и Ираном было достигнуто перемирие. С тех пор активное противостояние действительно было закончено.

