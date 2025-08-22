Иран может восстановить вооружение с помощью Беларуси, - разведка

Война Израиля и Ирана

В ночь на 13 июня Израиль нанес удары по военным и ядерным объектам Ирана, ликвидировав ряд высокопоставленных командиров и ученых в сфере атомной энергетики. В ответ Тегеран начал ежедневные ракетные обстрелы.

22 июня к конфликту присоединились США, атаковав три ключевых ядерных объекта Ирана.

Президент Дональд Трамп тогда заявил, что ядерная программа Тегерана была якобы полностью уничтожена, однако по данным некоторых СМИ и разведки, Иран накануне ударов вывез часть обогащенного урана.

Однако если говорить о самой войне, уже через 12 дней после ее начала, 24 июня, Трамп объявил, что между Израилем и Ираном было достигнуто перемирие. С тех пор активное противостояние действительно было закончено.