Іран може відновити озброєння за допомогою Білорусі, - розвідка

Іран зацікавлений у відновленні своїх оборонних систем, зокрема ППО та засобів радіоелектронної боротьби, пошкоджених під час війни з Ізраїлем. Для цього вони планують використати Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як виявилось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 серпня зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном. Формально переговори стосувалися: торгівлі,

інвестицій,

промислових проєктів,

співпраці у сфері науки та освіти. Однак для Тегерана ключовим питанням стала можливість відновлення систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, серйозно пошкоджених під час недавньої війни з Ізраїлем. Як відомо, Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері та може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану. Додатково Тегеран зацікавлений у розвʼязанні гострого дефіциту електрогенерації та сільськогосподарської техніки.