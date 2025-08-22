ua en ru
Іран може відновити озброєння за допомогою Білорусі, - розвідка

Іран, П'ятниця 22 серпня 2025 12:43
Іран може відновити озброєння за допомогою Білорусі, - розвідка Фото: самопроголошений лідер Білорусі Олександр Лукашенко (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Іран зацікавлений у відновленні своїх оборонних систем, зокрема ППО та засобів радіоелектронної боротьби, пошкоджених під час війни з Ізраїлем. Для цього вони планують використати Білорусь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Як виявилось, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 20 серпня зустрівся в Мінську з іранським колегою Масудом Пезешкіаном.

Формально переговори стосувалися:

  • торгівлі,
  • інвестицій,
  • промислових проєктів,
  • співпраці у сфері науки та освіти.

Однак для Тегерана ключовим питанням стала можливість відновлення систем ППО та засобів радіоелектронної боротьби, серйозно пошкоджених під час недавньої війни з Ізраїлем.

Як відомо, Білорусь, на відміну від Росії, менш обмежена санкціями у військово-технічній сфері та може стати каналом для відновлення оборонних потужностей Ірану.

Додатково Тегеран зацікавлений у розвʼязанні гострого дефіциту електрогенерації та сільськогосподарської техніки.

Війна Ізраїлю та Ірану

У ніч на 13 червня Ізраїль завдав ударів по військових та ядерних об'єктах Ірану, ліквідувавши низку високопоставлених командирів і науковців у сфері атомної енергетики. У відповідь Тегеран почав щоденні ракетні обстріли.

22 червня до конфлікту долучилися США, атакувавши три ключові ядерні об’єкти Ірану.

Президент Дональд Трамп тоді заявив, що ядерна програма Тегерана була нібито повністю знищена, проте за даними деяких ЗМІ та розвідки, Іран напередодні ударів вивіз частину збагаченого урану.

Проте якщо говорити про саму війну, вже через 12 днів від її початку, 24 червня, Трамп оголосив, що між Ізраїлем та Іраном було досягнуто перемир'я. Відтоді активне протистояння дійсно було закінчено.

