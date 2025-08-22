Иран может восстановить вооружение с помощью Беларуси, - разведка

Иран заинтересован в восстановлении своих оборонительных систем, в частности ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, поврежденных во время войны с Израилем. Для этого они планируют использовать Беларусь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу внешней разведки Украины.

Как оказалось, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко 20 августа встретился в Минске с иранским коллегой Масудом Пезешкианом. Формально переговоры касались: торговли,

инвестиций,

промышленных проектов,

сотрудничества в сфере науки и образования. Однако для Тегерана ключевым вопросом стала возможность восстановления систем ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, серьезно поврежденных во время недавней войны с Израилем. Как известно, Беларусь, в отличие от России, менее ограничена санкциями в военно-технической сфере и может стать каналом для восстановления оборонных мощностей Ирана. Дополнительно Тегеран заинтересован в решении острого дефицита электрогенерации и сельскохозяйственной техники.