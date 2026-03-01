ua en ru
Вс, 01 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Иран мог получить ядерное оружие в течение двух недель: Трамп о причине начале операции

Воскресенье 01 марта 2026 21:50
UA EN RU
Иран мог получить ядерное оружие в течение двух недель: Трамп о причине начале операции Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп заявил, что если бы не была начата военная операция против Ирана, то Тегеран создал бы ядерное оружие уже в течение двух недель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью для ведущей Fox News Жаклин Хайнрих.

Читайте также: Война на уничтожение режима? Почему США и Израиль начали массированную атаку на Иран

"Если бы мы этого сделали, у них было бы ядерное оружие в течение двух недель. И тогда все это было бы невозможно", - сказал Трамп.

Что известно о конфликте на Ближнем Востоке

Напомним, 28 февраля Израиль совместно с США начали бомбить Иран, чтобы сдержать стремление Тегерана ядерному оружию и уничтожить ракетный арсенал страны.

После начала операции Дональд Трамп выступил с видеообращением и сказал, что операция была начата для устранения угроз со стороны иранского режима, а основная цель операции заключается в защите американского народа и союзников.

К вечеру того же дня Трамп дал интервью нескольким СМИ. В комментарии Axios он пояснил, что причиной решения об ударах стал провел последних переговоров по ядерной сделке и поведение Ирана за последние несколько десятилетий.

Еще чуть позже, Трамп написал в соцсетях, что в результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи. Иранские СМИ это отвергали, но в ночь на 1 марта все же подтвердили информацию. Уже утром в стране выбрали нового временного верховного лидера.

Но как известно, страна потеряла не только Хаменеи, от и ряд других чиновников. По словам Трампа, одним ударом "ушли в отставку" сразу 48 иранских чиновников. Также Израиль сегодня отчитался о ликвидации всего высшего руководства Ирана.

На данный момент боевые действия между сторонами конфликта продолжаются. При этом Дональд Трамп утверждает, что новые иранские лидеры хотят возобновить диалог с США, и он согласен на это. Однако сроки, когда будут встречи - не уточнил.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп
Новости
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
"Падение Путина неизбежно": Сибига назвал три факта, доказывающие крах российского влияния
Аналитика
Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Пятый год на чемоданах. Рады ли до сих пор видеть украинских беженцев в Европе и чего ждать дальше