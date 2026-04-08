Іран і Оман стягуватимуть плату за прохід суден через Ормузьку протоку, - AP

Що сталося

Нагадаємо, що цієї ночі був останній крайній термін, коли Іран мав відкрити Ормузьку протоку на вимогу президента США Дональда Трампа. В іншому разі він погрожував розбомбити мости й електростанції по всій країні.

У підсумку сторони напередодні закінчення дедлайну активно вели переговори через посередників, і в кінцевому підсумку Трамп погодився на двотижневе перемир'я в обмін на відкриття Ормузької протоки. У МЗС Ірану вже публічно підтвердили, що відкриють протоку.

Однак із питанням про припинення вогню є нюанс. США, судячи з усього, вже припинили атаки. Однак Ізраїль та Іран продовжують бити один по одному. Низка ЗМІ зазначають, що Вашингтон і Тегеран не озвучили відправну точку, коли має набути чинності те саме перемир'я.