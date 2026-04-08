Иран и Оман будут взимать плату за проход суден через Ормузский пролив, - AP

Иран и Оман смогут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив. Такое разрешение предусмотрено в рамках двухнедельного перемирия, которое было достигнуто с США через посредников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.
"План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", - сказал изданию региональный источник.
По его словам, Иран использует собранные средства на восстановление. Но на что потратит деньги Оман, пока неясно.
Отметим, что Ормузский пролив находится в территориальных водах Омана и Ирана. Ранее он считался международным водным путем и до военной операции США и Израиля никогда не предусматривал платы за проход.
Напомним, что этой ночью был последний крайний срок, когда Иран должен был открыть Ормузский пролив по требованию президента США Дональда Трампа. В ином случае он угрожал разбомбить мосты и электростанции по всей стране.
В итоге стороны накануне истечения дедлайна активно вели переговоры через посредников, и в конечном итоге Трамп согласился на двухнедельное перемирие в обмен на открытие Ормузский пролив. В МИД Ирана уже публично подтвердили, что откроют пролив.
Однако с вопросом о прекращении огня есть нюанс. США, судя по всему, уже прекратили атаки. Однако Израиль и Иран продолжают бить друг по другу. Ряд СМИ отмечают, что Вашингтон и Тегеран не озвучили отправную точку, когда должно вступить в силу то самое перемирие.