Иран и Оман будут взимать плату за проход суден через Ормузский пролив, - AP

05:47 08.04.2026 Ср
2 мин
Иран намерен потратить средства на восстановление
aimg Эдуард Ткач
Фото: до войны, начатой США и Израилем, проход через пролив был бесплатным (Getty Images)

Иран и Оман смогут взимать плату за проход кораблей через Ормузский пролив. Такое разрешение предусмотрено в рамках двухнедельного перемирия, которое было достигнуто с США через посредников.

"План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", - сказал изданию региональный источник.

По его словам, Иран использует собранные средства на восстановление. Но на что потратит деньги Оман, пока неясно.

Отметим, что Ормузский пролив находится в территориальных водах Омана и Ирана. Ранее он считался международным водным путем и до военной операции США и Израиля никогда не предусматривал платы за проход.

Что произошло

Напомним, что этой ночью был последний крайний срок, когда Иран должен был открыть Ормузский пролив по требованию президента США Дональда Трампа. В ином случае он угрожал разбомбить мосты и электростанции по всей стране.

В итоге стороны накануне истечения дедлайна активно вели переговоры через посредников, и в конечном итоге Трамп согласился на двухнедельное перемирие в обмен на открытие Ормузский пролив. В МИД Ирана уже публично подтвердили, что откроют пролив.

Однако с вопросом о прекращении огня есть нюанс. США, судя по всему, уже прекратили атаки. Однако Израиль и Иран продолжают бить друг по другу. Ряд СМИ отмечают, что Вашингтон и Тегеран не озвучили отправную точку, когда должно вступить в силу то самое перемирие.

