Иран и Оман будут взимать плату за проход суден через Ормузский пролив, - AP

"План двухнедельного прекращения огня включает в себя разрешение Ирану и Оману взимать плату с судов, следующих через Ормузский пролив", - сказал изданию региональный источник.

По его словам, Иран использует собранные средства на восстановление. Но на что потратит деньги Оман, пока неясно.

Отметим, что Ормузский пролив находится в территориальных водах Омана и Ирана. Ранее он считался международным водным путем и до военной операции США и Израиля никогда не предусматривал платы за проход.