Іран і Катар обговорили параметри потенційної угоди зі США

Досягнення угоди між США та Іраном не є неминучим, незважаючи на триваючі переговори та обговорення ключових параметрів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Reuters.
За словами представника іранського зовнішньополітичного відомства Ісмаїла Багаї, під час контактів між сторонами вдалося просунутися в низці напрямів, однак це не означає, що угода близька до підписання.
Він підкреслив, що говорити про швидкий прорив передчасно, оскільки низка принципових питань залишається невирішеною.
Окремим блоком переговорів залишається ситуація навколо Ормузької протоки. Американська сторона раніше заявляла, що обговорюються умови забезпечення безпечного судноплавства, а також можливі механізми функціонування стратегічного водного маршруту.
Крім того, розглядаються обмежені за часом заходи щодо зниження напруженості в регіоні.
Суттєвою темою залишається ядерна програма Ірану. У США наполягають на контролі за запасами високозбагаченого урану і заходах, які мають унеможливити створення ядерної зброї.
У Тегерані у відповідь заявляють, що ядерне питання не є центральним на даному етапі і може обговорюватися тільки в рамках ширшої рамкової домовленості.
Паралельно порушується тема можливого зняття санкцій і розблокування заморожених іранських активів.
На тлі повідомлень про можливе зближення позицій сторін світові ціни на нафту знизилися більш ніж на 4%, досягнувши мінімуму за останні два тижні.
Ринок реагує на очікування дипломатичного прогресу, проте загальна нестабільність в енергетичному секторі зберігається.
Незважаючи на обговорення окремих механізмів і параметрів майбутньої угоди, сторони продовжують розходитися з ключових питань - від ядерних амбіцій Ірану до санкційної політики та регіональних конфліктів. Переговори тривають, проте їхній підсумок залишається невизначеним.
Нагадуємо, що в адміністрації Дональда Трампа стверджують, що в рамках переговорів зі США Іран нібито погодився на переробку або утилізацію свого запасу високозбагаченого урану.
Зазначимо, що Іран заявив, що не погоджувався передавати свої запаси високозбагаченого урану і наголосив, що це питання не входило в рамки попередніх домовленостей зі Сполученими Штатами.