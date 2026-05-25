Иран и Катар обсудили параметры потенциального соглашения со США

По словам представителя иранского внешнеполитического ведомства Исмаила Багаи, в ходе контактов между сторонами удалось продвинуться по ряду направлений, однако это не означает, что соглашение близко к подписанию.

Он подчеркнул, что говорить о скором прорыве преждевременно, поскольку ряд принципиальных вопросов остается нерешенным.

Ормузский пролив и безопасность судоходства

Отдельным блоком переговоров остается ситуация вокруг Ормузского пролива. Американская сторона ранее заявляла, что обсуждаются условия обеспечения безопасного судоходства, а также возможные механизмы функционирования стратегического водного маршрута.

Кроме того, рассматриваются ограниченные по времени меры по снижению напряженности в регионе.

Ядерное досье и санкции

Существенной темой остается ядерная программа Ирана. В США настаивают на контроле за запасами высокообогащенного урана и мерах, которые должны исключить возможность создания ядерного оружия.

В Тегеране в ответ заявляют, что ядерный вопрос не является центральным на данном этапе и может обсуждаться только в рамках более широкой рамочной договорённости.

Параллельно поднимается тема возможного снятия санкций и разблокировки замороженных иранских активов.

Реакция нефтяного рынка

На фоне сообщений о возможном сближении позиций сторон мировые цены на нефть снизились более чем на 4%, достигнув минимума за последние две недели.

Рынок реагирует на ожидания дипломатического прогресса, однако общая нестабильность в энергетическом секторе сохраняется.

Сохраняющиеся разногласия

Несмотря на обсуждение отдельных механизмов и параметров будущего соглашения, стороны продолжают расходиться по ключевым вопросам — от ядерных амбиций Ирана до санкционной политики и региональных конфликтов. Переговоры продолжаются, однако их итог остаётся неопределенным.