UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

Іран готовий перекрити ще одну важливу протоку і заявив про "сюрприз" для США

19:25 25.03.2026 Ср
2 хв
Іран може підірвати цілий острів і пожертвувати власними ресурсами
aimg Олена Чупровська
Фото: Іран погрожує перекрити стратегічні морські шляхи (Getty Images)

Іран готовий перекрити ще одну важливу протоку і навіть знищити власну інфраструктуру, щоб зупинити можливий американський десант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian та CNN.

Читайте також: Іран намагався знищити найбільшу електростанцію Ізраїлю

Тегеран погрожує відкрити новий фронт

Іранське військове джерело попередило: якщо США чи Ізраїль спробують висадитися на іранських островах або тиснути через військово-морські операції в Перській затоці - Тегеран відкриє додатковий фронт у районі Баб-ель-Мандебської протоки.

"Ми відкриємо інші фронти як «сюрприз»", - заявило джерело.

Баб-ель-Мандеб з'єднує Червоне море з Аденською затокою. Через нього щороку проходить близько 12% світових морських поставок нафти.

Фото: де розташовані протоки Баб-ель-Мандеб та Ормузька (скриншот Google Maps)

Готові бомбити острів Харг

США вже перекидають тисячі наземних військ на Близький Схід. За даними The Guardian, одна з ймовірних цілей - острів Харг у Перській затоці, через який Іран експортує нафту.

Тегеран готовий знищити власну інфраструктуру на острові. Дипломати з третіх країн передали цю погрозу Вашингтону.

"Іран заявляє, що їм байдуже, що їм доведеться підірвати власну територію", - повідомив The Guardian дипломат.

"Вони зроблять це, щоб вбити американських солдатів", - додав він.

Нагадаємо, раніше Іран почав стягувати плату за пропуск суден через Ормузьку протоку. Сума сягає близько 2 млн доларів за один рейс.

Тим часом США зняли санкції з іранської нафти, яка перебуває на танкерах у морі. Проте цей дозвіл не стосується абсолютно всієї нафти Ірану.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
