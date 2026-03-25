RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Иран готов перекрыть еще один важный пролив и заявил о "сюрпризе" для США

19:25 25.03.2026 Ср
2 мин
Иран может взорвать целый остров и пожертвовать собственными ресурсами
aimg Елена Чупровская
Фото: Иран угрожает перекрыть стратегические морские пути (Getty Images)

Иран готов перекрыть еще один важный пролив и даже уничтожить собственную инфраструктуру, чтобы остановить возможный американский десант.

Тегеран угрожает открыть новый фронт

Иранский военный источник предупредил: если США или Израиль попытаются высадиться на иранских островах или давить через военно-морские операции в Персидском заливе - Тегеран откроет дополнительный фронт в районе Баб-эль-Мандебского пролива.

"Мы откроем другие фронты в качестве "сюрприза"", - заявил источник.

Баб-эль-Мандеб соединяет Красное море с Аденским заливом. Через него ежегодно проходит около 12% мировых морских поставок нефти.

Фото: где расположены проливы Баб-эль-Мандеб и Ормузский (скриншот Google Maps)

Готовы бомбить остров Харг

США уже перебрасывают тысячи наземных войск на Ближний Восток. По данным The Guardian, одна из вероятных целей - остров Харг в Персидском заливе, через который Иран экспортирует нефть.

Тегеран готов уничтожить собственную инфраструктуру на острове. Дипломаты из третьих стран передали эту угрозу Вашингтону.

"Иран заявляет, что им безразлично, что им придется взорвать собственную территорию", - сообщил The Guardian дипломат.

"Они сделают это, чтобы убить американских солдат", - добавил он.

Напомним, ранее Иран начал взимать плату за пропуск судов через Ормузский пролив. Сумма достигает около 2 млн долларов за один рейс.

Между тем США сняли санкции с иранской нефти, которая находится на танкерах в море. Однако это разрешение не касается абсолютно всей нефти Ирана.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
