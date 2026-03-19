Иран дважды за 12 часов атаковал крупнейший СПГ во всем мире, который находится в Катаре

07:33 19.03.2026 Чт
Иран активно атакует страны Персидского залива
aimg Маловичко Юлия
Фото: флаг Катара (Getty Images)

Иран снова атаковал Катар баллистическими ракетами, в результате чего крупнейший комплекс СПГ в мире в городе Рас-Лаффан пострадал повторно - не прошло и 12 часов с момента первого удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.

Читайте также: "Прилет" был в 350 метрах от реактора: появились детали удара по АЭС "Бушер" в Иране

Также на стратегическом обьекте возник пожар.

В МВД Катара сообщили, что силы противовоздушной обороны перехватили большинство ракет, однако одна из них достигла цели и попала в район энергетической инфраструктуры.

После удара на объекте возник пожар. Спасательные службы оперативно прибыли на место и смогли локализовать возгорание.

В государственной компании QatarEnergy подтвердили атаку и заявили о серьезных повреждениях. В то же время, информации о погибших нет - весь персонал находится в безопасности.

По информации МВД Катара, Иран выпустил несколько баллистических ракет, большинство из которых были сбиты.

Рас-Лаффан является одним из самых больших в мире центров экспорта сжиженного газа, поэтому удар по нему может иметь последствия для глобального энергетического рынка.

Обстрел Рас-Лаффана

Атака произошла на фоне масштабного обострения на Ближнем Востоке после начала войны между Ираном, США и Израилем, в рамках которой Тегеран регулярно наносит удары по объектам в странах региона.

Катар уже осудил атаку и заявил, что оставляет за собой право на ответ. Предыдущая атака произошла 12 часов назад, а еще 2 марта иранские дроны также ударили по объектам компании QatarEnergy в городах Рас-Лаффан.

Сегодня стало известно, что Доха выгонит послов Ирана и дает им 24 часа, чтобы те убрались со страны из-за ракетного обстрела комплекса СПГ.

Саудовская Аравия также готовит ответ Ирану, поскольку ее нефтяные обьекты также пострадали от ракет исламского государства.

Новая фаза войны? США рассматривают отправку тысяч солдат на Ближний Восток, - Reuters
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО