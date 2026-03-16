Іран дронами атакував найбільший нафтовий порт ОАЕ та аеропорт Дубая

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC .

У понеділок, 16 березня, після пожежі, яка спалахнула неподалік летовища внаслідок "інциденту, пов’язаного з дроном", польоти в аеропорту Дубая тимчасово призупинили.

Пожежа також виникла після удару безпілотників по стратегічно важливому порту та промисловій зоні у Фуджейрі - одному з найбільших центрів зберігання нафти у регіоні.

Зазначимо, Фуджейра розташована на узбережжі Оманської затоки і відіграє важливу роль у світових поставках нафти. Завдяки своєму розташуванню порт дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили шість балістичних ракет і 21 безпілотник.

За даними відомства, від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном Тегеран випустив по території ОАЕ понад 1900 ракет і безпілотників.

Удар безпілотника став уже третім інцидентом поблизу міжнародного аеропорту Дубая з початку конфлікту. Через це частину рейсів затримали, а деякі взагалі скасували.