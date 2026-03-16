Іран дронами атакував найбільший нафтовий порт ОАЕ та аеропорт Дубая

17:45 16.03.2026 Пн
Унаслідок влучань спалахнули пожежі
aimg Марія Науменко
фото: іранський безпілотник (Getty Images)

Іран атакував дронами найбільший нафтовий порт ОАЕ - Фуджейру. Також влучання фіксували поблизу міжнародного аеропорту Дубая.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Читайте також: Найгірший сценарій? Союзники США не очікують швидкого завершення конфлікту з Іраном

У понеділок, 16 березня, після пожежі, яка спалахнула неподалік летовища внаслідок "інциденту, пов’язаного з дроном", польоти в аеропорту Дубая тимчасово призупинили.

Пожежа також виникла після удару безпілотників по стратегічно важливому порту та промисловій зоні у Фуджейрі - одному з найбільших центрів зберігання нафти у регіоні.

Зазначимо, Фуджейра розташована на узбережжі Оманської затоки і відіграє важливу роль у світових поставках нафти. Завдяки своєму розташуванню порт дозволяє експортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Міністерство оборони ОАЕ заявило, що системи протиповітряної оборони країни перехопили шість балістичних ракет і 21 безпілотник.

За даними відомства, від початку війни між США, Ізраїлем та Іраном Тегеран випустив по території ОАЕ понад 1900 ракет і безпілотників.

Удар безпілотника став уже третім інцидентом поблизу міжнародного аеропорту Дубая з початку конфлікту. Через це частину рейсів затримали, а деякі взагалі скасували.

Президент США Дональд Трамп раніше заявляв, що військовий потенціал Ірану повністю ліквідовано, однак Тегеран усе ще здатен завдавати точкових ударів по судноплавних шляхах. Він закликав світових лідерів об’єднати зусилля для захисту стратегічних морських маршрутів.

Натомість Іран продовжує атаки по країнах Близького Сходу.

У ситуацію втрутився президент Франції Емманюель Макрон. Він заявив, що обговорив ескалацію з президентом Ірану Масудом Пезешкіаном і закликав Тегеран негайно припинити "неприйнятні атаки" на держави регіону.

Долетів до Майдана: Росія вперше атакувала Київ новим дроном з ШІ, - ЗМІ
У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ У 2027-му ми можемо підписати договір про вступ в ЄС: інтерв'ю з Тарасом Качкою