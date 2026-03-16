Иран дронами атаковал крупнейший нефтяной порт ОАЭ и аэропорт Дубая

В понедельник, 16 марта, после пожара, который вспыхнул неподалеку от аэропорта в результате "инцидента, связанного с дроном", полеты в аэропорту Дубая временно приостановили.

Пожар также возник после удара беспилотников по стратегически важному порту и промышленной зоне в Фуджейре - одном из крупнейших центров хранения нефти в регионе.

Отметим, Фуджейра расположена на побережье Оманского залива и играет важную роль в мировых поставках нефти. Благодаря своему расположению порт позволяет экспортировать нефть в обход Ормузского пролива.

Министерство обороны ОАЭ заявило, что системы противовоздушной обороны страны перехватили шесть баллистических ракет и 21 беспилотник.

По данным ведомства, с начала войны между США, Израилем и Ираном Тегеран выпустил по территории ОАЭ более 1900 ракет и беспилотников.

Удар беспилотника стал уже третьим инцидентом вблизи международного аэропорта Дубая с начала конфликта. Из-за этого часть рейсов задержали, а некоторые вообще отменили.