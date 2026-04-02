Іран дозволив ще одній країні проходити через Ормузьку протоку

"Під час розмови міністр закордонних справ Ірану запевнив держсекретаря, що Іран дозволить безпечний, безперешкодний та швидкий прохід через Ормузьку протоку суден під філіппінським прапором, джерел енергії та всіх філіппінських моряків", - наголосило МЗС Філіппін.

Агентство зазначає, що цей дозвіл зміцнить енергетичну безпеку Філіппін, оскільки країна імпортує більшість енергоносіїв саме з Близького Сходу.

"Філіппіни імпортують майже всю сиру нафту з Близького Сходу, а Саудівська Аравія є їхнім найбільшим постачальником, що робить їх вразливими до шоків цін на нафту та перебоїв у постачанні", - пише Reuters.

Іран ухвалює подібне рішення не вперше. Зокрема, Тегеран вже дозволяв проходження через Ормузьку протоку суднам, які не належать "ворожим країнам".

Ситуація навколо Ормузької протоки

Після початку операції США та Ізраїлю проти Ірану Тегеран заблокував Ормузьку протоку - ключову “енергетичну артерію” світу. Через цей вузький прохід транспортується близько 20% світового споживання нафти та значна частина скрапленого газу.