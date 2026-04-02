Иран разрешил еще одной стране проходить через Ормузский пролив

"Во время разговора министр иностранных дел Ирана заверил госсекретаря, что Иран позволит безопасный, беспрепятственный и быстрый проход через Ормузский пролив судов под филиппинским флагом, источников энергии и всех филиппинских моряков", - подчеркнул МИД Филиппин.

Агентство отмечает, что это разрешение укрепит энергетическую безопасность Филиппин, поскольку страна импортирует большинство энергоносителей именно с Ближнего Востока.

"Филиппины импортируют почти всю сырую нефть с Ближнего Востока, а Саудовская Аравия является их крупнейшим поставщиком, что делает их уязвимыми к шокам цен на нефть и перебоям в поставках", - пишет Reuters.

Иран принимает подобное решение не впервые. В частности, Тегеран уже позволял прохождение через Ормузский пролив судам, которые не принадлежат "враждебным странам".

Ситуация вокруг Ормузского пролива

После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.