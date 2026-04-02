Иран разрешил еще одной стране проходить через Ормузский пролив
Иранское правительство разрешило судам под филиппинским флагом безопасно проходить через Ормузский пролив. Это стало результатом разговора министров иностранных дел Филиппин и Ирана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
"Во время разговора министр иностранных дел Ирана заверил госсекретаря, что Иран позволит безопасный, беспрепятственный и быстрый проход через Ормузский пролив судов под филиппинским флагом, источников энергии и всех филиппинских моряков", - подчеркнул МИД Филиппин.
Агентство отмечает, что это разрешение укрепит энергетическую безопасность Филиппин, поскольку страна импортирует большинство энергоносителей именно с Ближнего Востока.
"Филиппины импортируют почти всю сырую нефть с Ближнего Востока, а Саудовская Аравия является их крупнейшим поставщиком, что делает их уязвимыми к шокам цен на нефть и перебоям в поставках", - пишет Reuters.
Иран принимает подобное решение не впервые. В частности, Тегеран уже позволял прохождение через Ормузский пролив судам, которые не принадлежат "враждебным странам".
Ситуация вокруг Ормузского пролива
После начала операции США и Израиля против Ирана Тегеран заблокировал Ормузский пролив - ключевую "энергетическую артерию" мира. Через этот узкий проход транспортируется около 20% мирового потребления нефти и значительная часть сжиженного газа.
Отметим, WSJ писало, что президент США Дональд Трамп заявил своим помощникам, что готов прекратить войну против Ирана. Он согласен на это даже при условии, если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым.
Позже американский президент заявил, что война с Ираном, вероятно, вскоре закончится. В то же время он добавил, что другие страны, которые пользуются проливом, смогут самостоятельно открыть Ормузский пролив.