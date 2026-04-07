Іран через Пакистан представив план із 10 пунктів щодо припинення війни, - NYT

Усі 10 пунктів пропозиції невідомі, але за словами двох високопоставлених іранських чиновників, Іран вимагає:

гарантій, що більше не зазнає нападу;

зняття всіх санкції;

припинення ударів Ізраїлю по "Хезболлі" в Лівані.

Натомість Іран припинить блокаду Ормузької протоки, а також запровадить збір у розмірі 2 млн доларів з кожного судна, "який він ділитиме з Оманом, розташованим на протилежному березі".

Згідно з планом, Іран використовуватиме свою частку надходжень на відновлення інфраструктури, яка була зруйнована внаслідок атак США та Ізраїлю. Цей підхід пропонується замість того, щоб вимагати прямої компенсації.

Іранські державні ЗМІ уточнили, що текст пропозиції їхньої країни "відкидає припинення вогню" і "наголошує на необхідності остаточного припинення війни відповідно до міркувань Ірану".

Раніше, 24 березня, США надіслали Пакистану власну пропозицію з 15 пунктів про припинення війни. Однак Іран відхилив її і надіслав список контрпропозицій, деякі з яких були повторені в плані, представленому в понеділок.