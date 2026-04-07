Иран через Пакистан представил план из 10 пунктов по прекращению войны, - NYT

01:48 07.04.2026 Вт
2 мин
Часть пунктов были представлены уже ранее
aimg Эдуард Ткач
Фото: глава МИД Ирана Аббас Аракчи (Getty Images)

В понедельник Иран представил предложение из 10 пунктов по прекращению войны с США и Израилем. План был передан через Пакистан, который выступает посредником в переговорах.

Все 10 пунктов предложения неизвестны, но по словам двух высокопоставленных иранских чиновников, Иран требует:

  • гарантий, что больше не подвергнется нападению;
  • снятия всех санкции;
  • прекращение ударов Израиля по "Хезболле" в Ливане.

Взамен Иран прекратит блокаду Ормузского пролива, а также введет сбор в размере 2 млн долларов с каждого судна, "который он будет делить с Оманом, расположенным на противоположном берегу".

Согласно плану, Иран будет использовать свою долю поступлений на восстановление инфраструктуры, которая была разрушена в результате атак США и Израиля. Этот подход предлагается вместо того, чтобы требовать прямой компенсации.

Иранские государственные СМИ уточнили, что текст предложения их страны "отвергает прекращение огня" и "подчеркивает необходимость окончательного прекращения войны в соответствии с соображениями Ирана".

Ранее, 24 марта, США направили Пакистану собственное предложение из 15 пунктов о прекращении войны. Однако Иран отклонил его и направил список контрпредложений, некоторых из которых были повторены в плане, представленном в понедельник.

Мир или война с новой силой

Напомним, что на днях президент США Дональд Трамп поставил Ирану новый ультиматум. Он призвал страну открыть Ормузский пролив до 20:00 вторника (по Вашингтону), либо же США будут бомбить мосты и электростанции, и устроят "адскую ночь".

В то же время закулисные переговоры продолжаются, однако конкретного результата пока нет. В частности, по данным CNN, Трамп отверг предложение о перемирии на 45 дней, которое предложили Пакистан, Египет и Турция.

Больше по теме:
Соединенные Штаты АмерикиИзраильИранБлижний восток