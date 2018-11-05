Іран буде з гордістю обходити санкції США, - Рухані

Фото: Хасан Рухані (president.ir)

Хасан Рухаіи впевнений, що Іран продовжить продавати нафту

Президент Ірану Хасан Рухані, виступаючи на державному телебаченні, заявив, що Іран буде з гордістю обходити санкції США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Зокрема, Рухані пообіцяв, що Іран продовжить продавати свою нафту і з гордістю обходити санкції, введені США. Зазначимо, таким чином, іранський лідер відреагував на обмеження, які набули чинності сьогодні, 5 листопада.

Санкції США проти Ірану поширюються на експорт нафти, судноплавство, банкову та інші галузі, які стосуються економіки. У Вашингтоні розраховують за допомогою санкцій звести до нуля нафтові доходи Тегерана. У той же час держсекретар США Майк Помпео висловив упевненість, що Іран не зможе відновити розробку ядерної зброї у відповідь на санкції.

Нагадаємо, раніше також стало відомо, що санкції США будуть поширюватися на понад 600 фізичних і юридичних осіб Ірану. У Держдепартаменті США не приховують, що розраховують на швидку зміну політики правлячого режиму в цій країні.

Також раніше Вашингтон дозволив восьми країнам, включаючи Японію, Індію та Південну Корею, закупівлю іранської нафти після введення другого раунду санкцій.