Иран атаковал военную базу США и Британии в Индийском океане, - СМИ

10:13 21.03.2026 Сб
В Иране Иран похвастались дальностью своих ракет после атаки
Фото: Иран пытался ударить баллистикой по базе Диего-Гарсия (Getty Images)

Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и WSJ.

Читайте также: США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент

Что произошло

Ночью 21 марта Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону базы. По данным WSJ, они ее не достигли.

Агентство Mehr назвало атаку "значительным шагом", добавив: "дальность действия иранских ракет превышает то, что враг ранее представлял".

База Диего-Гарсия расположена примерно в 4000 километрах от Ирана - это вдвое больше, чем тот лимит в 2000 километров, который министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в прошлом месяце.

Одна из ракет не долетела до цели, а другую сбил американский военный корабль-перехватчик.

База Диего-Гарсия считается одним из самых стратегических военных объектов США за пределами Ближнего Востока. С острова США могут разворачивать бомбардировщики, ядерные подводные лодки и эсминцы.

Иран атаковал военную базу США и Британии в Индийском океане, - СМИФото: где расположена база Диего-Гарсия в Тихом океане (скриншот Google Maps)

Удары по Израилю

Утром в субботу Иран обстрелял и центральный Израиль. Одна из баллистических ракет несла кассетную боеголовку - она поразила несколько объектов в городе Ришон-ле-Цион, в частности детский сад.

Спасатели обнаружили кратер от взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

В ответ ЦАХАЛ объявил об ударах по объектам в Тегеране.

Саудовская Аравия заявила, что перехватила не менее 20 иранских беспилотников на востоке страны.

Напомним, премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что США запросили разрешение на использование британских военных баз для ударов по Ирану.

Лондон, учитывая действия Тегерана, согласился.

Тем временем из-за обострения ситуации в регионе США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток. При этом часть сил отправляют раньше срока, который обсуждался до этого.

США сняли санкции с иранской нефти, которая "застряла" в море, - Бессент
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО
Очередь за ракетами. Как война на Ближнем Востоке может ударить по украинской ПВО