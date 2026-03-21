Иран атаковал военную базу США и Британии в Индийском океане, - СМИ

Иран запустил две баллистические ракеты по американо-британской военной базе Диего-Гарсия в Индийском океане.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и WSJ .

Что произошло

Ночью 21 марта Иран выпустил две баллистические ракеты средней дальности в сторону базы. По данным WSJ, они ее не достигли.

Агентство Mehr назвало атаку "значительным шагом", добавив: "дальность действия иранских ракет превышает то, что враг ранее представлял".

База Диего-Гарсия расположена примерно в 4000 километрах от Ирана - это вдвое больше, чем тот лимит в 2000 километров, который министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявлял в прошлом месяце.

Одна из ракет не долетела до цели, а другую сбил американский военный корабль-перехватчик.

База Диего-Гарсия считается одним из самых стратегических военных объектов США за пределами Ближнего Востока. С острова США могут разворачивать бомбардировщики, ядерные подводные лодки и эсминцы.

Фото: где расположена база Диего-Гарсия в Тихом океане (скриншот Google Maps)

Удары по Израилю

Утром в субботу Иран обстрелял и центральный Израиль. Одна из баллистических ракет несла кассетную боеголовку - она поразила несколько объектов в городе Ришон-ле-Цион, в частности детский сад.

Спасатели обнаружили кратер от взрыва. Информации о пострадавших не поступало.

В ответ ЦАХАЛ объявил об ударах по объектам в Тегеране.

Саудовская Аравия заявила, что перехватила не менее 20 иранских беспилотников на востоке страны.