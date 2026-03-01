Іран атакував балістикою передмістя Єрусалима: ракета влучила в укриття, є загиблі

Наслідки та жертви обстрілу

За даними видання, ракета влучила в житловий район міста поблизу Єрусалима у неділю, 1 березня.

Удар спричинив руйнування синагоги, а також завдав значних пошкоджень громадському бомбосховищу та навколишнім будинкам.

Служба швидкої допомоги Маген Давид Адом підтвердила загибель восьми осіб безпосередньо на місці події, ще одна людина померла згодом у лікарні. Загалом госпіталізовано 28 поранених, серед яких чотирирічна дитина. Двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Фото: наслідки ракетного удару Ірану по Ізраїлю 1 березня (timesofisrael.com)

Розслідування причин трагедії

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) наразі розслідує причини невдалого перехоплення ракети силами ВПС. Також Командування тилу вивчає обставини влучання в укриття.

За попередніми даними поліції, більшість загиблих перебували саме в громадському бомбосховищі. Заступник начальника поліції округу Єрусалим Авшалом Пелед припустив, що відбувся прямий удар по споруді.

"Ймовірно, це був прямий удар по укриттю, і більшість, якщо не всі загиблі, були там", - заявив Пелед.

Він додав, що хоча за певних обставин укриття не здатні витримати силу прямого удару балістичної ракети, у переважній більшості випадків вони надійно захищають людей.

Оцінка загрози з боку Ірану

Цей удар став найсмертоноснішим в Ізраїлі за час нинішнього загострення. За оцінками ЦАХАЛ, на озбороєнні Ірану зараз перебуває близько 2500 балістичних ракет.

Військові наголошують, що не дозволять Тегерану відновити свій військовий потенціал.

"Володіння ракетами режимом, який має намір знищити Державу Ізраїль, становить екзистенційну загрозу", - підкреслили в Армії оборони Ізраїлю.