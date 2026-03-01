Иран атаковал баллистикой пригород Иерусалима: ракета попала в укрытие, есть погибшие

Последствия и жертвы обстрела

По данным издания, ракета попала в жилой район города вблизи Иерусалима в воскресенье, 1 марта.

Удар вызвал разрушение синагоги, а также нанес значительные повреждения общественному бомбоубежищу и окружающим домам.

Служба скорой помощи Маген Давид Адом подтвердила гибель восьми человек непосредственно на месте происшествия, еще один человек умер впоследствии в больнице. Всего госпитализированы 28 раненых, среди которых четырехлетний ребенок. Двое пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

Фото: последствия ракетного удара Ирана по Израилю 1 марта (timesofisrael.com)

Расследование причин трагедии

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сейчас расследует причины неудачного перехвата ракеты силами ВВС. Также Командование тыла изучает обстоятельства попадания в укрытие.

По предварительным данным полиции, большинство погибших находились именно в общественном бомбоубежище. Заместитель начальника полиции округа Иерусалим Авшалом Пелед предположил, что произошел прямой удар по сооружению.

"Вероятно, это был прямой удар по укрытию, и большинство, если не все погибшие, были там", - заявил Пелед.

Он добавил, что хотя при определенных обстоятельствах укрытия не способны выдержать силу прямого удара баллистической ракеты, в подавляющем большинстве случаев они надежно защищают людей.

Оценка угрозы со стороны Ирана

Этот удар стал самым смертоносным в Израиле за время нынешнего обострения. По оценкам ЦАХАЛ, на вооружении Ирана сейчас находится около 2500 баллистических ракет.

Военные отмечают, что не позволят Тегерану восстановить свой военный потенциал.

"Обладание ракетами режимом, который намерен уничтожить Государство Израиль, представляет экзистенциальную угрозу", - подчеркнули в Армии обороны Израиля.