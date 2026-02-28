Іран готується до тривалої війни після масованої атаки союзників, - CNN

Іран заявляє про готовність до тривалої війни та планує продовжувати наступальні дії до "покарання агресора". При цьому ракетний потенціал країни нібито не зазнав суттєвих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

Позиція Тегерана

За словами джерела, Іран має намір продовжувати військові операції. Основний акцент робиться на тому, що країна не збирається відступати від обраної стратегії.

"Іран має намір продовжувати наступальні дії, "доки агресора не буде покарано"... Ракетному та оборонному потенціалу Ірану не було завдано значної шкоди, і Іран підготувався до тривалої війни", - повідомило джерело виданню CNN.

Тегеран стверджує, що нещодавні атаки не підірвали його боєздатність.

Зазначається, що оборонний сектор залишається функціональним, що дозволяє готуватися до довготривалого протистояння.

США та Ізраїль атакують

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу масштабного військового зіткнення 28 лютого 2026 року.

Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.

Згодом стало відомо, що атака є спільною операцією Ізраїлю та США. Президент США Дональд Трамп назвав це рішення необхідним для ліквідації "неминучих загроз" з боку іранського режиму, порівнявши масштаби з найбільшими операціями часів війни в Іраку.