Іран готується до тривалої війни після масованої атаки союзників, - CNN

Іран, Субота 28 лютого 2026 21:55
UA EN RU
Іран готується до тривалої війни після масованої атаки союзників, - CNN Фото: Іран заявляє про готовність до тривалої війни (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Іран заявляє про готовність до тривалої війни та планує продовжувати наступальні дії до "покарання агресора". При цьому ракетний потенціал країни нібито не зазнав суттєвих втрат.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Є ознаки, що Верховного лідера Ірану Хаменеї вбито, - Нетаньяху

Позиція Тегерана

За словами джерела, Іран має намір продовжувати військові операції. Основний акцент робиться на тому, що країна не збирається відступати від обраної стратегії.

"Іран має намір продовжувати наступальні дії, "доки агресора не буде покарано"... Ракетному та оборонному потенціалу Ірану не було завдано значної шкоди, і Іран підготувався до тривалої війни", - повідомило джерело виданню CNN.

Тегеран стверджує, що нещодавні атаки не підірвали його боєздатність.

Зазначається, що оборонний сектор залишається функціональним, що дозволяє готуватися до довготривалого протистояння.

США та Ізраїль атакують

Нагадаємо, ситуація на Близькому Сході перейшла у фазу масштабного військового зіткнення 28 лютого 2026 року.

Ізраїль розпочав превентивну атаку на Іран для нейтралізації загроз безпеці. По всьому Ізраїлю було запроваджено надзвичайний стан.

Згодом стало відомо, що атака є спільною операцією Ізраїлю та США. Президент США Дональд Трамп назвав це рішення необхідним для ліквідації "неминучих загроз" з боку іранського режиму, порівнявши масштаби з найбільшими операціями часів війни в Іраку.

Водночас в Ізраїлі називають це найбільшою повітряною атакою в історії, до якої залучено сотні одиниць авіації.

Також ми писали, що дії Вашингтона та Тель-Авіва можуть бути спрямовані на остаточне знищення військового потенціалу режиму, аби унеможливити подальшу ескалацію та ядерний шантаж з боку Тегерана.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ізраїль Іран Близький Схід Ракетна атака
