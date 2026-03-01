Німеччина готується до атак іранських "сплячих осередків" після ліквідації Хаменеї

Німеччина готується до можливих терактів з боку іранських агентів та "сплячих осередків" у Європі. Загроза зросла після ліквідації верховного лідера Ірану Алі Хаменеї силами США та Ізраїлю.

Читайте також: Іран атакував військові бази в одній із країн ЄС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Загроза терактів у Європі

У виданні повідомили, що голова німецької парламентської контрольної групи над спецслужбами Марк Генріхманн заявив, що не можна виключати атак з боку іранських "сплячих" осередків.

Він закликав адаптувати заходи захисту до нових безпекових викликів.

"Іранський режим неодноразово демонстрував у минулому, що він здійснює терор за межами власних кордонів", - наголосив Генріхманн у коментарі виданню Sueddeutsche Zeitung.

Ризики для Європи

У Німеччині також очікують зростання загрози для єврейського життя. Комісар з питань антисемітизму Фелікс Кляйн попередив, що Тегеран спробує використати свої агенттурні мережі безпосередньо всередині Європи.

"Слід очікувати, що Іран використовуватиме свої мережі в цій країні для здійснення терористичних атак проти єврейських та ізраїльських установ", - заявив Кляйн медіагрупі Funke.