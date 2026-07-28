В ЦПД розкрили, чи дійсно Іран готує ракетний удар по Україні

"Окремо додам, щоб уникнути маніпуляцій: офіційних даних (саме офіційних) про підготовку такого удару наразі немає. Але зброя в Ірану для таких дій потенційно є", - зазначив він.

Заяві Коваленка передувало поширення інформації в Телеграм-каналах із посиланням на моніторингові групи про нібито можливе застосування Іраном до трьох балістичних ракет проти України вже найближчим часом.

Які ракети є в Ірану

Defense Express пише, що Іран володіє балістичними ракетами середньої дальності, якими з північних районів країни можна вдарити по українських містах. Дальність польоту окремих зразків сягає від 1800 до 4000 кілометрів.

В арсеналі Тегерана є кілька основних типів балістичних ракет середньої дальності:

Ghadr та Emad: створені на основі технологій радянського комплексу "Ельбрус". Рідиннопаливні одноступеневі ракети завдовжки 16,6 метра та вагою 19 тонн з бойовою частиною 750 кг. Модель Emad має маневрений блок із дальністю ураження до 1800 км.

Sejjil: двоступенева твердопаливна ракета зі зменшеним часом підготовки до пуску. Довжина - 17,6 метра, вага - 26,6 тонни. Залежно від ваги бойової частини (700 кг або 1500 кг), дальність польоту становить від 1000 до 2000 км.

Khorramshahr: найдалекобійніша ракета в арсеналі. Здатна долати до 4000 км (із зменшеною бойовою частиною) або 2000 км (з бойовою частиною вагою до 1500 кг).

Для ракети Khorramshahr розроблена касетна бойова частина з 20 суббоєприпасами, які розлітаються в радіусі 8 км. Вона створена для ураження площ та ускладнення роботи протиракетної оборони.

Ефективне перехоплення ракет Ghadr, Emad та Sejjil вимагає комплексів ПРО високого рівня, таких як THAAD або Arrow-2. Системи типу Patriot мають обмежені можливості протидії такій балістиці залежно від її швидкості та траєкторії.

Що передувало

Нагадаємо, 26 липня МЗС Ірану звинуватило Україну в атаці на судно в акваторії Каспійського моря, яке Тегеран назвав цивільним. Іранська сторона стверджувала, що внаслідок удару нібито загинув один моряк, ще один отримав поранення.