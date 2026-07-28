В ЦПД раскрыли, действительно ли Иран готовит ракетный удар по Украине

Официальных данных о намерении Ирана ударить баллистическими ракетами по Украине пока нет. В то же время, Тегеран потенциально имеет оружие для такой атаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.
"Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть", - отметил он.
Заявлению Коваленко предшествовало распространение информации в Телеграмм-каналах со ссылкой на мониторинговые группы о якобы возможном применении Ираном до трех баллистических ракет против Украины уже в ближайшее время.
Defense Express пишет, что Иран обладает баллистическими ракетами средней дальности, которыми из северных районов страны можно ударить по украинским городам. Дальность полета отдельных образцов достигает от 1800 до 4000 км.
В арсенале Тегерана есть несколько основных типов баллистических ракет средней дальности:
Для ракеты Khorramshahr разработана кассетная боевая часть с 20 суббоеприпасами, разлетающимися в радиусе 8 км. Она создана для поражения площадей и усложнения работы противоракетной обороны.
Эффективный перехват ракет Ghadr, Emad и Sejjil требует комплексов ПРО высокого уровня, таких как THAAD или Arrow-2. Системы типа Patriot имеют ограниченные возможности противодействия такой баллистике в зависимости от скорости и траектории.
Напомним, 26 июля МИД Ирана обвинил Украину в атаке на судно в акватории Каспийского моря, которое Тегеран назвал гражданским. Иранская сторона утверждала, что в результате удара якобы погиб один моряк, еще один получил ранения.
В тот же день президент Украины Владимир Зеленский заявил об "очень хороших результатах" во время дальнобойных ударов на Каспии. По его словам, целью стало судно, которое использовалось для транспортировки военных грузов в Россию.
В то же время, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук, комментируя угрозы Ирана из-за ударов по судам в Каспийском море, подчеркнул, что любая военная логистика, обеспечивающая потребности России, является законной военной целью.