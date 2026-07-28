В ЦПД раскрыли, действительно ли Иран готовит ракетный удар по Украине

"Отдельно добавлю, чтобы избежать манипуляций: официальных данных (именно официальных) о подготовке такого удара пока нет. Но оружие у Ирана для таких действий потенциально есть", - отметил он.

Заявлению Коваленко предшествовало распространение информации в Телеграмм-каналах со ссылкой на мониторинговые группы о якобы возможном применении Ираном до трех баллистических ракет против Украины уже в ближайшее время.

Какие ракеты есть у Ирана

Defense Express пишет, что Иран обладает баллистическими ракетами средней дальности, которыми из северных районов страны можно ударить по украинским городам. Дальность полета отдельных образцов достигает от 1800 до 4000 км.

В арсенале Тегерана есть несколько основных типов баллистических ракет средней дальности:

Ghadr и Emad: созданы на основе технологий советского комплекса "Эльбрус". Жидкотопливные одноступенчатые ракеты длиной 16,6 метра и весом 19 тонн с боевой частью 750 кг. Модель Emad имеет маневренный блок с дальностью поражения до 1800 км.

Sejjil: Двухступенчатая твердотопливная ракета с уменьшенным временем подготовки к пуску. Длина - 17,6 метра, вес - 26,6 тонны. В зависимости от веса боевой части (700 кг или 1500 кг) дальность полета составляет от 1000 до 2000 км.

Khorramshahr: самая дальнобойная ракета в арсенале. Способна преодолевать до 4000 км (с уменьшенной боевой частью) или 2000 км (с боевой частью весом до 1500 кг).

Для ракеты Khorramshahr разработана кассетная боевая часть с 20 суббоеприпасами, разлетающимися в радиусе 8 км. Она создана для поражения площадей и усложнения работы противоракетной обороны.

Эффективный перехват ракет Ghadr, Emad и Sejjil требует комплексов ПРО высокого уровня, таких как THAAD или Arrow-2. Системы типа Patriot имеют ограниченные возможности противодействия такой баллистике в зависимости от скорости и траектории.

Что предшествовало

Напомним, 26 июля МИД Ирана обвинил Украину в атаке на судно в акватории Каспийского моря, которое Тегеран назвал гражданским. Иранская сторона утверждала, что в результате удара якобы погиб один моряк, еще один получил ранения.