В Іраку стався вибух у гуртожитку: четверо загиблих, десятки постраждалих

Вибух стався у гуртожитку у провінції Дахук в Іракському Курдистані. Четверо людей загинули, 27 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafak News .

За попередньою інформацією, стався витік газу.

Вибухнув студентський гуртожиток у центрі провінції. Серед постраждалих є офіцер збройних сил Іраку та співробітник служби безпеки.

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بەکارھێنانی غازبۆ گەرمکردنەوە قەدەغە بکەن تاوەکو ھەمومان تیا نەچووین لە ھەر گەڕەکێک بوونی ھەبوو خەڵکی گەڕەک بە ماڵەکەی لابەنزۆر بەداخەوەبۆ ئەوڕوداوەی کەلەدهۆک ڕوویدا خوای گەورە لە مردووەکان خۆش بێت و شیفای بریندارەکان ب pic.twitter.com/mU9HL7V5sq — Raman (@Raman10qasim) November 22, 2022

Нагадаємо, щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.

21 листопада провели евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.

Раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.

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