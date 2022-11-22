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В Іраку стався вибух у гуртожитку: четверо загиблих, десятки постраждалих

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Ірак, Вівторок 22 листопада 2022 04:09
В Іраку стався вибух у гуртожитку: четверо загиблих, десятки постраждалих Фото: в Іраку стався вибух у гуртожитку:
Автор: Артур Родивилов

Вибух стався у гуртожитку у провінції Дахук в Іракському Курдистані. Четверо людей загинули, 27 постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Shafak News.

За попередньою інформацією, стався витік газу.

Вибухнув студентський гуртожиток у центрі провінції. Серед постраждалих є офіцер збройних сил Іраку та співробітник служби безпеки.

Нагадаємо, щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.

21 листопада провели евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.

Раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.

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