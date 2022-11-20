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У центрі Москви пожежа з сильним задимленням: що відомо

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Москва, Неділя 20 листопада 2022 14:46
У центрі Москви пожежа з сильним задимленням: що відомо Фото: у Москві 20 листопада масштабна пожежа (t.me/shot_shot)
Автор: Наталія Юрченко

У Москві сьогодні, 20 листопада, виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнуло димом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі Москви. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на Комсомольській площі.

У МНС Росії заявили, що присвоїли інциденту другий ступінь складності. Попередньо відомо, що врятували сім осіб. Ймовірно, у будівлі ще є люди. На місце інциденту відправили пожежний потяг.

У мережі зазначають, що у центрі Москви горить квітковий магазин. Росіяни у Telegram-каналах публікують відео, на яких помітний стовп чорного диму.

Нагадаємо, вчора під Санкт-Петербургом стався сильний вибух та пожежа. Російські рятувальники заявили, що на газопроводі відбулася розгерметизація з подальшим спалахом.

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