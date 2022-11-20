У центрі Москви пожежа з сильним задимленням: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".

Пожежа виникла у районі трьох вокзалів у центрі Москви. За даними російських ЗМІ, горить складське приміщення на Комсомольській площі.

У МНС Росії заявили, що присвоїли інциденту другий ступінь складності. Попередньо відомо, що врятували сім осіб. Ймовірно, у будівлі ще є люди. На місце інциденту відправили пожежний потяг.

У мережі зазначають, що у центрі Москви горить квітковий магазин. Росіяни у Telegram-каналах публікують відео, на яких помітний стовп чорного диму.