ua ru
Пн, 21 листопада News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Москві чергова пожежа. Евакуюють один з хмарочосів, - ЗМІ

Новость на русском →
Москва, Понеділок 21 листопада 2022 22:28
У Москві чергова пожежа. Евакуюють один з хмарочосів, - ЗМІ Ілюстративне фото: в одній з веж "Москва-Сіті" проводиться евакуація через пожежу (wikipedia.org)
Автор: Іван Носальський

У Росії, ймовірно, проводиться евакуація однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За інформацією видання, причиною евакуації є пожежа в житловій багатоповерховій будівлі, що знаходиться поряд із бізнес-центром. В одній з квартир спалахнули меблі.

У ТАСС також стверджують, що пожежу було локалізовано рятувальниками.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Москва Пожежа
NEWS
Скільки ще триватимуть відключення світла. Енергетики дали невтішний прогноз
Скільки ще триватимуть відключення світла. Енергетики дали невтішний прогноз
DAILY
"Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати
Юлія Акимова, Віталій Носач "Головне, що без росіян". Як Херсон чекав на звільнення і чому в місті стало легше дихати