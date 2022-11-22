Під час пожежі на заводі в Китаї загинули 36 людей

НП сталася у місті Аньян. Повідомляється, що також постраждали двоє людей.

Ще два вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 21 листопада провели евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.

Раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.

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