Під час пожежі на заводі в Китаї загинули 36 людей
Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
НП сталася у місті Аньян. Повідомляється, що також постраждали двоє людей.
Ще два вважаються зниклими безвісти.
Щонайменше 36 morts en un incendio de una fàbrica en Anyang, provincia china de Henan. Rescate en curso. @pousuazo @Datoworld @SaraHispania @PerdigueroASP @LuciaCNavarro @JulissaCes @esperceballos _ _ _ _— Noticiasmsm (@noticiasmsm) November 22, 2022
Нагадаємо, 21 листопада провели евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.
Раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.
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