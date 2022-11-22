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Під час пожежі на заводі в Китаї загинули 36 людей

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Хенань, Вівторок 22 листопада 2022 03:23
Під час пожежі на заводі в Китаї загинули 36 людей Фото: Під час пожежі на заводі в Китаї загинули 36 людей (cgtn.com)
Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

НП сталася у місті Аньян. Повідомляється, що також постраждали двоє людей.

Ще два вважаються зниклими безвісти.

Нагадаємо, 21 листопада провели евакуацію однієї з веж бізнес-центру "Москва-Сіті" через пожежу у сусідньому будинку.

Раніше стало відомо, що в Москві 20 листопада виникла сильна пожежа. Центр російської столиці затягнув димом.

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