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В Ираке произошел взрыв в общежитии: четверо погибших, десятки пострадавших

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Ирак, Вторник 22 ноября 2022 04:09
В Ираке произошел взрыв в общежитии: четверо погибших, десятки пострадавших Фото: в Ираке произошел взрыв в общежитии:
Автор: Артур Родивилов

Взрыв произошел в общежитии в провинции Дахук в Иракском Курдистане. Четыре человека погибли, 27 пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Shafak News.

По предварительной информации, произошла утечка газа.

Взорвалось студенческое общежитие в центре провинции. Среди пострадавших есть офицер вооруженных сил Ирака и сотрудник службы безопасности.

Напомним, не менее 36 человек погибли в результате пожара на заводе в провинции Хэнань в Китае.

21 ноября провели эвакуацию одной из башен бизнес-центра "Москва-Сити" из-за пожара в соседнем доме.

Ранее стало известно, что в Москве 20 ноября возник сильный пожар. Центр российской столицы затянуло дымом.

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