В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію, - АР

Ірак, Понеділок 29 вересня 2025 22:01
В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію, - АР Фото: в Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того, як він завербував іракців до російської армії для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Кримінальний суд Наджафу заявив, що засуджений чоловік "формував групи та відправляв їх воювати до іноземних країн в обмін на фінансову компенсацію". Вирок винесли на підставі закону Іраку про боротьбу з торгівлею людьми.

Іракський судовий чиновник і високопоставлений чиновник служби безпеки на умовах анонімності заявили, що чоловіка, якого вони ідентифікували як Рісана Фалаха Камеля, засудили за те, що він вербував бойовиків і відправляв їх воювати на боці Росії.

Вербування РФ іноземців на війну

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що громадяни Куби масово приїздять до Росії, щоб приєднатися до її війни проти України, попри спроби уряду в Гавані зупинити цей процес.

Також Кремль вербував на війну громадян Індії, щоб не оголошувати додаткову мобілізацію в Росії.

У \британській розвідці повідомляли, що Росія активізувала вербування ув'язнених в Африці.

Загалом, Москва уже завербувала десятки тисяч найманців з Африки та Азії.

