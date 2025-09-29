В Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію, - АР

Фото: в Іраку до довічного засудили чоловіка, який вербував місцевих у російську армію (Getty Images)

В Іраку чоловіка засудили до довічного увʼязнення за торгівлю людьми, після того, як він завербував іракців до російської армії для війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.